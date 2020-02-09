Жителям Петербурга пообещали тепло до конца следующей недели

Санкт-Петербург, 9 февраля. На следующей неделе морозы покинут Северную столицу из-за приближения теплого атмосферного фронта. Столбики термометров начнут фиксировать преимущественно плюсовую температуру воздуха. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

По его словам, теплый атмосферный фронт приближается к Петербургу с запада. Он поспособствует тому, что в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

«Температура воздуха днем от нуля до минус 2 градусов, в Ленинградской области от -4 до +1. Ветер слабый юго-западный 3-8 метра в секунду», — рассказал Леус.

Уже в конце выходных придет заметное потепление. Снег в Северной столице начнет таять, а столбики термометров будут фиксировать температуру до +2 градусов, передает Kp.ru.

С 10 февраля придет волна еще более сильного тепла, чем на выходных. Прогнозируются дожди, а температура в понедельник-вторник будет колебаться в пределах +1-3 градусов.