Санкт-Петербург, 9 февраля. Неизвестный поджег бездомных мужчину и женщину в Петербурге. Пострадавшие доставлены в одну из больниц города.

По имеющимся данным, инцидент произошел на территории Полежаевского парка. Жертвами злоумышленника, личность которого пока не установлена, стали 45-летняя женщина и 42-летний мужчина. Они рассказали, что кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью к ним в шалаш. В жилище вспыхнул пожар. Отмечается, что пострадавшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает РЕН ТВ.

Самые серьезные травмы получила женщина. Медики зафиксировали у нее ожоги головы, шеи, туловища, а также конечностей. Кроме того, она получила обморожение обеих стоп.

Мужчину с ожогами лба поместили в токсикологическое отделение.