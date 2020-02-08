Серьезное ДТП в центре Петербурга привело в огромной пробке

Санкт-Петербург, 8 февраля. Два легковых автомобиля столкнулись в центре Санкт-Петербурга. ДТП привело к крупному затору от набережной Мойки до Никольского сада.

Как сообщается, авария произошла на пересечении улицы Глинки и проспекта Римского-Корсакова. Об инциденте сообщили подписчики социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет, однако авария привела к образованию большой пробки, протянувшейся до Никольского сада от набережной Мойки. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливая причины инцидента.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с серьезной аварией у завода им. Степана Разина. Водитель такси пытался развернуться, когда в него на полном ходу врезался Audi Q7. От удара у обеих машин снесло переднюю часть. Также в ДТП был вовлечен грузовик, в который отлетело такси.