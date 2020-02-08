Петербуржец на Chevrolet вылетел на обочину и перевернулся

Санкт-Петербург, 8 января. Водитель иномарки серьезно пострадал в аварии во Фрунзенском районе Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 8 февраля на Витебской-Сортировочной улице. 37-летний водитель Chevrolet Epica не справился с управлением и вылетел на обочину, машину перевернуло на крышу.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала мужчину. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Правоохранители проводят проверку и выясняют подробные обстоятельства случившегося.