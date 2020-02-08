Главу муниципалитета в Петербурге исключат из «ЕР» из-за подпольного казино в квартире

Санкт-Петербург, 8 февраля. Региональное отделение партии «Единая Россия» исключит из своих рядов главу МО «Введенский» Олега Калядина после обнаружения в его квартире подпольного казино.

Калядин сдавал в аренду квартиру, в которой находилось казино. Правоохранители изъяли игорное оборудование, в том числе рулетку, столы для русского покера, фишки и карты. Правоохранительные органы начали несколько уголовных делопроизводств.

Как пишут «Невские новости», в «Единой России» отреагировали на инцидент. В руководстве регионального отделения подчеркнули, что поведение главы МО несовместимо со статусом члена партии.

Партийный билет должен быть свидетельством честности и порядочности гражданина. Решение об исключении Калядина из ЕР примут незамедлительно, добавили в отделении.