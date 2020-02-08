Петербуржцев предупредили о гололедице на дорогах из-за мокрого снега

Санкт-Петербург, 8 февраля. Водителям посоветовали соблюдать осторожность на дорогах Петербурга из-за неблагоприятных погодных условий 9 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Синоптики говорят, что на дорогах образуется гололедица из-за осадков, которые выпадут преимущественно днем. Прогнозируется небольшой снег с моросью.

Отмечается, что такие же метеоусловия будут преобладать на территории всей Ленинградской области, но там еще возможен туман. Кроме того, спасательное ведомство предупредило горожан, что в связи с неустойчивым ледообразованием, выход на лед опасен для жизни.

Ранее синоптики сообщали, что «китайские морозы», длившиеся недолго в Приморье, окончательно покинут регион. Во Владивостоке на этих выходных будет довольно ясно, солнечно и безветренно. Ледяные порывы северного ветра сменит мягкая и спокойная погода, передает Deita.ru.