Пропавшую после корпоратива в Петербурге молодую девушку нашли мертвой

Санкт-Петербург, 8 февраля. Пропавшую после корпоратива 22-летнюю петербурженку Кристину К. нашли мертвой, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Девушка перестала выходить на связь с 29 января. Отец пропавшей обратился в полицию вечером того же дня. По его словам, дочь ехала с корпоратива на Биржевой улице и хотела встретиться с подругой.

Ее тело было найдено в Неве, пишут «Невские новости». Причины гибели молодой девушки пока неизвестны, полиция проводит проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Лахтинском разливе нашли тело 14-летней школьницы, которая провалилась под лед.