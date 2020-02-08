Новый директор «Ленфильма» Юрченко уверена, что сможет спасти киностудию

Санкт-Петербург, 8 февраля. Генеральный продюсер компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко возглавила киностудию «Ленфильм». По мнению властей, она поможет студии пережить лихолетье и выйти из экономического и творческого кризиса.

По словам самой Юрченко, она никогда не задумывалась о том, что сможет занять столько высокий пост. Ее кандидатуру на должность руководителя «Ленфильма» выдвинули еще в 2019 году. Это предложение ей сделал лично Владимир Мединский, который был тогда министром культуры.

Отмечается, что дела на киностудии обстоят не самым лучшим образом. Банк ВТБ заблокировал «Ленфильму» счета из-за непогашенного кредита. Кроме того, есть ряд проблем с налогами и коммунальными счетами. Юрченко говорит, что у нее есть конкретный план по спасению концерна, но она пока предпочитает держать его в тайне.

«Многие в нашей стране привыкли к тому, что рано или поздно придет государство, раздаст все долги и спасет. Но «Ленфильм» – это акционерное общество, поэтому в данной ситуации я могу рассчитывать только на себя, свою команду и людей, которые работают на студии», — заявила Инесса Юрченко

Новый руководитель киностудии признает, что в компании сложилась критическая ситуация. Но она считает, что нерешаемых проблем не существует. Юрченко уверена, что слаженная работа коллектива и поддержка властей помогут «Ленфильму» справиться со всеми сложностями.