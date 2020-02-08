Два экстремала прыгнули с парашютами с крыши многоэтажки в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 февраля. Экстремалы с парашютами прыгнули с крыши многоэтажного дома в районе Девяткино в Петербурге, сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на Охтинской улице и попал на видео. Любители острых ощущений прыгнули друг за другом. Парашюты благополучно раскрылись и петербуржцы приземлились во дворе.

Как пишут «Невские новости», пользователи раскритиковали экстремалов. Они считают, что для таких развлечений нужно найти подходящее место, а не дома в спальном районе.

Ранее сообщалось об экстремальных занятиях двух жителей Красноярска. Они прыгнули с балкона 24-этажного дома.