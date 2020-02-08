Санкт-Петербург, 8 февраля. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высоко оценил способности участников конкурса «Лидеры России» и назвал их достойными людьми, которым небезразлично государство. Об этом он сообщил на торжественной церемонии открытия полуфинала конкурса.

Беглов отметил, что страна вложила в участников множество средств и умений. Также важную роль в формировании профессиональных способностей сыграли родители и учителя будущих лидеров.

Он считает, что конкурс дает молодым людям уникальную возможность проверить себя на прочность и применить приобретенные знания на практике. Кроме того, особую радость у губернатора вызвал тот факт, что большая часть финалистов является уроженцами Петербурга, передает «ПолитЭксперт».

«В прошлом году мы приняли программу «35 на 35». Это значит, что 35% [сотрудников] в органах государственной власти и городском хозяйстве должны быть не старше 35 лет. Кажется фантастикой, но это уже действует. Благодаря «Лидерам России» мы пополнили свой кадровый резерв», — заявил Александр Беглов.

Полномочный представитель президента РФ Александр Гуцин, который также выступал на церемонии, заявил, что попадание в полуфинал такого конкурса уже является безусловной победой.