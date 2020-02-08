Беглов рассказал молодежи о том, как сформировать сильную и успешную команду

Санкт-Петербург, 8 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал молодежи о трех ключевых составляющих, которые способны привести команду к успеху. Глава города поделился секретом в ходе выступления на полуфинале конкурса «Лидеры России».

Мышление, действие и взаимодействие — это три фактора, в которых заключен залог процветания и эффективности любой команды, считает Беглов. Глава города назвал сочетание этих трех принципов «треугольником успеха».

Он также рассказал молодежи, что убедился в необходимости применения этих составляющих на практике, когда возглавлял наблюдательный совет Курчатовского института в 2005 году. По его словам, в его команду тогда вошли крупные ученые, которым понадобилось шесть месяцев, чтобы найти взаимопонимание для слаженного взаимодействия. Настоящая работа, и первые ее результаты появились лишь тогда, когда все ученые воспользовались тремя заветными принципами. В качестве примера губернатор вспомнил фильм «Легенда №17», передает «ПолитЭксперт».

«Что сделал капитан команды, вспомните первую тренировку. Когда тренер называл игроков из разных команд, и они останавливались — работа останавливалась. Но капитан команды сказал, что здесь нет «Спартака», нет «Динамо», здесь единая команда», — напомнил Беглов.

Губернатор подчеркнул, что все участники конкурса должны быть единомышленниками, а уже потом конкурентами. Он назвал участников единой командой страны.