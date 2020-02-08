Беглов открыл полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 февраля. Торжественная церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» в Северо-Западном федеральном округе прошла в Петербурге. В ней принимали участие полномочный представитель президента РФ Александр Гуцан и губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом с места событий сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В течение двух основных дней полуфинала — 8 и 9 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в следующий тур конкурса.

«Страна нуждается в тех, кто способен брать на себя ответственность и решать экономические и социальные задачи, которые ставит наша страна!», — сказал представитель президента РФ Гуцан

В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса.

«Этот конкурс разбудил вас, и я этому рад. Большинство из вас — это жители Петербурга. Городу нужны активные и неравнодушные ребята, которые будут строить нашу страну и наш город. Два победителя «Лидеров» уже стали главами регионов», — сообщил Александр Беглов.

Напомним, что от Северо-Западного федерального округа на конкурс поступило 29 тыс. 350 заявок. Приглашение в полуфинал получил 331 участник, показавший лучший результат на этапе дистанционного тестирования.