Вернувшихся из Китая петербуржцев разместили на карантин в Боткинской больнице

Санкт-Петербург, 8 февраля. Петербуржцев, которые вернулись из Китая в связи со вспышкой коронавируса, разместили на карантин в Боткинской больнице.

Под наблюдением врачей горожане будут находиться в течение 14 дней. Как рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга, ступенчатые проверки начинаются еще в аэропорту «Пулково».

После теста петербуржцам предлагают отправиться в больницу, поскольку инкубационный период коронавируса составляет две недели. Эти меры предприняты исключительно для безопасности граждан, пишет издание Neva.today.

Как отмечает «Ридус», одного петербуржца направили на карантин из-за кашля. Он возвращался на родину из Таиланда с пересадкой в Пекине.

Ранее сообщалось, что медицинский центр в Миассе принял на карантин 15 россиян, вернувшихся из Китая. По последним данным, коронавирусом в разных странах мира инфицированы почти 35 тысяч человек, в тяжелом состоянии находятся более шести тысяч человек.