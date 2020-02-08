Ребенок погиб, провалившись под лед в Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 февраля. В Ленобласти двое детей провалились под лед, один из них погиб.

Несчастный случай произошел в поселке Шапки Тосненского района. Дети вышли на лед на карьере. Сообщается, что под лед провалились оба, но достать из воды живым смогли лишь одного из них. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасенный мальчик находился без сознания, медики приводят его в чувство, передают «Известия».

Подробные обстоятельства инцидента, а также имена и возраст детей устанавливаются.

Ранее ФАН сообщал, что двое школьников провалились под лед в Лахтинском заливе, мальчика удалось спасти, а его одноклассница утонула. Спасенного подростка доставили в больницу №2 на Васильевском острове.