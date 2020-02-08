Неизвестные подожгли дорогостоящий Porsche на паркове в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 февраля. Неизвестные сожгли дорогостоящую иномарку в Петербурге. Автомобиль Porsche Panamera был припаркован у станции технического обслуживания в Приморском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел рано утром 7 февраля. По имеющейся информации, возгорание произошло на переднем сидении автомобиля, в итоге у машины частично выгорел салон. Фотографии обгоревшей иномарки были опубликованы в Сети. Пользователи утверждают, что это был умышленный поджог.

Один из очевидцев происшествия рассказал, что к автомобилю подходили два человека. Они разбили одно из стекол и вылили в салон неустановленную жидкость, передает «Петербургский дневник».

Версию о поджоге будут проверять правоохранители. Решение о возбуждении уголовного дела примут после экспертизы.