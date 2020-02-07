Родители с детьми гуляют по тонкому льду Лахты, где ищут утонувшую школьницу

Санкт-Петербург, 7 февраля. Несколько рыбаков заметили на тонком льду в Лахтинском разливе, где спасатели ведут операцию по поиску предположительно утонувшей школьницы.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, на опасном льду находятся рыбаки. У берега также гуляют родители с детьми.

Напомним, что инцидент произошел вечером 6 февраля. Двое 14-летних подростков сначала гуляли по берегу, а потом провалились под лед.

Мальчика удалось спасти, а девочку так и не нашли. Спасатели предполагают, что школьница погибла. Поиски ведутся с привлечением беспилотной техники.