Школьница из Ленобласти обвинила деда и отца в изнасиловании и развращении

Санкт-Петербург, 7 февраля. Девочка-подросток из деревни Раздолье Ленобласти заявила в полицию об изнасиловании со стороны деда, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам 17-летней потерпевшей, в январе она добровольно вступала в интимные отношения с отцом. Это происходило в гараже во время распития спиртных напитков, а также в его квартире, где также проживает ее дед.

Когда отца не было дома, к ней приставал дед. Пожилой мужчина применил физическую силу и изнасиловал внучку. Как уточняет 78.ru, школьница живет с матерью, которая не состояла в браке с биологическим отцом дочери.

Полиция проводит проверку по заявлению девочки.

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