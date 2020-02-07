Депутат ЗакСа предложил закрепить столичный статус Петербурга в Конституции РФ

Санкт-Петербург, 7 февраля. Депутат Заксобрания Петербурга Александр Егоров предложил закрепить в Конституции РФ концепцию двух столиц.

7 февраля в ЗакСе проходит обсуждение поправок в основной закон России. По словам депутата, идея принадлежит не ему, а москвичу. В письме к спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову он предложил Петербург сделать второй столицей.

«Я ответил автору, что озвучу его предложение», — сказал Егоров, его слова передает издание «Петербургский дневник».

Депутат считает предложение неоднозначным, но Петербург де-факто имеет статус столицы. Именно в городе на Неве находится Конституционный суд, командование ВМФ России.

По словам члена рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ Сергея Белова, нынешний статус Москвы не мешает федеральным органам власти базироваться за МКАД.

Ранее ФАН сообщил о поправках в конституцию, предложенных президентом РАН Александром Сергеевым. Он считает, что в документе должны быть прописаны меры по защите ученых и поддержке отечественной науки.