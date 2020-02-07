Петербурженка напала на прохожую с ножом и отобрала смартфон

Санкт-Петербург, 7 февраля. Жительница Петербурга пригрозила молодой девушке ножом и отобрала у нее смартфон Honor, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел днем 6 февраля возле дома на Уткином проспекте. Женщина остановила 19-летнюю девушку и потребовала вывернуть карманы.

Она отобрала телефон стоимостью 19 тысяч рублей и скрылась. Позднее полиция задержала подозреваемую 1987 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти неизвестные совершили разбойное нападение на ветерана войны. Они избили пенсионера и украли его боевые ордена.