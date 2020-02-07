Спасатели ищут тело школьницы, провалившейся под лед в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 февраля. Двое школьников провалились под лед в Лахтинском заливе, мальчика удалось спасти, а поиски его одноклассницы продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 6 февраля. Двое несовершеннолетних пошли гулять по тонкому льду и упали в воду. Подростка спасли, его доставили в больницу №2 на Васильевском острове.

К поискам 14-летней девочки подключились спасатели, они используют беспилотную технику для обследования акватории. Водолазы уже совершили 14 спусков под воду. По предварительным данным, ребенок погиб, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в конце января в Москве провалились под лед три человека. Спасатели помогли пострадавшим выбраться из холодной воды. Трое мужчин получили резаные травмы конечностей.