Депутаты Петербурга обсудили поправки в Конституцию России

Санкт-Петербург, 7 февраля. Депутаты Заксобрания Петербурга на очередном заседании обсуждают федеральные законопроекты и внесение поправок в Конституцию России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В заседании участвуют депутаты, главы профильных комитетов, представители министерства юстиции и прокуратуры Петербурга, общественники и члены научного сообщества. После оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в Петербурге была создана специальная рабочая группа.

По словам декана юридического факультета СПбГУ Сергея Белова, группа состоит из 75 человек. Ее члены уделяют особое внимание вопросу системы местного самоуправления.

«Социальные гарантии можно рассматривать как дополнительные обязательства государства. Их внесение предполагается в 75 статью действующей Конституции РФ», — отметил Белов.

Напомним, что в середине января Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием. Он уделил большое внимание вопросу поддержки семьи и материнства, размеру МРОТ, проблемам образования и здравоохранения. Глава государства также предложил ряд поправок в Конституцию России.