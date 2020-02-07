Синоптики предупредили петербуржцев о двадцатиградусных морозах

Санкт-Петербург, 7 февраля. Резкое похолодание придет в Петербург в пятницу, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер усилится до 12 метров в секунду, ожидается метель. Столбики термометров в Петербурге опустятся до 12 градусов мороза. В Ленинградской области похолодает до 20 градусов мороза.

В МЧС России по региону предупредили водителей о гололедице. Жителей Ленобласти попросили не выходить в лес при такой холодной погоде.

Однако морозы продержатся недолго. В начале следующей недели температура воздуха вернется к положительным отметкам.