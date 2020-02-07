Дворник изнасиловал молодую жену, заперев ее в подвале с ребенком в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 февраля. Жительницу Петербурга запер в подвале дома и изнасиловал собственный муж, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Утром 6 февраля в полицию поступило сообщение от женщины 1995 года рождения. Муж надругался над ней и оставил в подвале вместе с трехлетней дочерью. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами лица и конечностей. Полиция задержала дворника 1986 года рождения по подозрению в совершении преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.