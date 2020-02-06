В Янтарной комнате вновь разрешили делать фото из-за оттока китайских туристов

Санкт-Петербург, 6 февраля. Вспышка пневмонии, вызванной китайским коронавирусом, привела к сокращению потока туристов из КНР, в результате чего посещаемость петербургских музеев снизилась.

В частности, намного проще стало попасть в Екатерининский дворец, расположенный в городе Пушкин (Ленинградская область) и его главный зал — Янтарную комнату. Последняя является излюбленным местом китайских туристов, которые всегда собирались толпами, чтобы посмотреть на жемчужину летней резиденции российских императоров.

Руководство музея даже пришлось вводить запрет на фотографирование Янтарной комнаты, поскольку увлеченные этим занятием иностранные гости создавали «пробку», мешая остальным посетителям насладиться произведением искусства, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Теперь же, после того, как туристический поток из Китая упал, администрация Екатерининского дворца вновь разрешила фотографировать в Янтарной комнате. Исчезли и огромные очереди, которые всегда возникали в этой части музея. Тем не менее пустыми залы назвать нельзя.

«В связи со сложившейся ситуацией еще до ввода ограничения на вход китайских туристов посещаемость нашего музея снизилась. Янтарная комната вызывает особенный интерес. Сейчас самое комфортное время для пребывания в экспозиции музея», — пояснила начальник службы по приему и обслуживанию посетителей Екатерининского дворца Ольга Клакоцкая.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки вируса. В Приморском крае открыты изоляционные пункты для временного содержания прибывающих из Китая иностранцев, у которых есть симптомы пневмонии.