В Петербурге наградили курсантов, спасших из ледяной воды супругов и собаку

Санкт-Петербург, 6 января. Представители «Всероссийского общества спасания на водах» наградили трех жителей Петербурга, проявивших мужество при спасении людей.

Трое курсантов Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина вытащили из Невы мужчину, женщину и собаку. Инцидент произошел 29 января в районе пересечения улиц Стойкости и Симоняка.

События, которые едва не стали трагическими развивались стремительно. Прогуливаясь по набережной, супруги смотрели, как их четвероногий питомец играет с мячиком. В один из моментов собака выбежала на лед и провалилась. Пытаясь спасти питомца, мужчина и женщина также угодили под лед.

Крики тонущих услышали проходившие мимо Павел Шибаев, Евгений Воропаев и Дмитрий Щеблыкин. Они связали вместе брошенный хозяевами поводок со своими ремнями и вытащили пострадавших и их четвероногого друга на берег. За мужественный поступок курсанты были награждены почетными знаками «Всероссийского общества спасания на водах». А уже в середине весны их ожидает поездка в Москву, где руководство МЧС России вручит героям медали «За спасение утопающих».