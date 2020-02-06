Молодых петербуржцев научат привлекать гранты на реализацию своих проектов

Санкт-Петербург, 6 февраля. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга запустит акселератор молодежных проектов в 2020 году. Об этом рассказала председатель комитета Юлия Аблец.

В рамках проекта активных жителей Северной столицы в возрасте от 14 до 30 лет научат продвигать свои предложения и получать гранты на их воплощение. По словам Аблец, в прошлом году молодые петербуржцы привели в город свыше 100 миллионов рублей по итогам грантовой кампании. Эти деньги составили почти десятую часть бюджета комитета.

«Не радует то, что у нас пока очень невысокая конверсия: поддержку получают всего 5% городских проектов. Инициативы у ребят есть, но что-то с ними не так, раз они не доходят до логического завершения», — объяснила Аблец в эфире интернет-телевидения «Город+».

Председатель комитета отметила, что акселератор проектов запускается для устранения обозначенной проблемы. В акселератор смогут обратиться все желающие молодые жители Петербурга. Они получат возможность представить организаторам социальные, экономические, образовательные, культурные и экологические идеи. Фокус-группы определят жизнеспособность этих проектов, а затем для авторов идей и их команд проведут тестирование. Те, кто пройдет отбор, смогут посещать школу менеджмента и получат экспертное сопровождение до получения государственного гранта.