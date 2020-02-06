Здание Никулинского суда Москвы забросали бутылками с коктейлем Молотова

Москва, 6 февраля. Неизвестный утром в четверг попытался устроить поджог здания Никулинского суда Москвы. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей. По его словам, возник пожар, однако его удалось быстро потушить. Никто не пострадал.

«Неизвестный ночью кинул бутылку с зажигательной смесью. Сотрудников, кроме охраны, не было, никто не пострадал. Пожар ликвидировали практически сразу», — пояснил собеседник агентства.

Сообщается, что пожар возник на первом этаже здания. Другие подробности инцидента пока не уточняются.

Отметим, что это уже не первый случай попытки поджога в этом месяце. Аналогичное происшествие произошло 1 февраля, когда неизвестный попытался поджечь храм апостола Петра в Петербурге. Он бросил бутылку с горючей смесью, которая попала в наружную стену здания. Пожара удалось избежать. Правоохранительные органы занимаются поисками злоумышленника. С места происшествия следователи изъяли фитиль и пробку от бутылки. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.