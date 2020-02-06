Мошенники в Петербурге пытались украсть 580 млн рублей у умершего москвича

Санкт-Петербург, 6 февраля. Полицейские задержали группу мошенников, которые пытались по поддельным документам украсть 580 миллионов рублей со счетов ушедшего из жизни москвича. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По последним данным, организатором преступной схемы стал житель Башкортостана. Он привлек к афере номинального генерального директора нескольких компаний в Московской области, работника службы безопасности банка, расположенного в Петербурге, и жителя Сочи, который находится в розыске за кражу.

Злоумышленники предоставили в банк несколько фиктивных документов, согласно которым право на наследство переходило жителю Московской области.

«Зная о том, что в этом банке у усопшего есть несколько счетов, злоумышленники хотели получить 580 миллионов рублей. Однако их противоправные действия были пресечены, так как в банке выявили поддельные документы», — заявили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».