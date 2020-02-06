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После ночного снегопада в Петербурге дорожники работают в усиленном режиме

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После ночного снегопада в Петербурге дорожники работают в усиленном режиме

Санкт-Петербург, 6 февраля. На улицы Петербурга после сильного ночного снегопада вышло более тысячи единиц снегоуборочной техники. Дорожные предприятия действуют в усиленном режиме, сообщают «Невские новости».

По данным Комитета по благоустройству Петербурга, на данный момент работает 1037 единиц снегоуборочной техники. В том числе 30 самосвалов и 59 погрузчиков для вывоза снега. На данный момент ликвидацией последствий снегопада занимается 300 работников, но с утра им на смену выйдет еще около тысячи человек.

Согласно сайту Комитета, в данный момент наиболее активно идет уборка снега в центральных районах города. За работой дорожников можно наблюдать в режиме онлайн на интерактивной карте.

После ночного снегопада в Петербурге дорожники работают в усиленном режиме

Ранее в Петербурге из-за возможного подъема уровня воды в Неве и непогоды было принято решение о перекрытии дамбы. Ночью в городе прошел сильный снег.

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Источник: Невские новости
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