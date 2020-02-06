Свыше тысячи единиц дорожной техники вышли на уборку улиц Петербурга от снега

Санкт-Петербург, 6 февраля. Власти Санкт-Петербурга намерены уделить особое внимание при уборки снега главным городским магистралям. Как сообщают Невские новости, для борьбы с последствиями снегопада центральные улицы будут обработаны специальными реагентами.

Коммунальные службы уделят особое внимание Невскому проспекту, а также всем мостам и виадукам, в частности – виадуку через Обводный канал. Также средствами от гололеда будут обработаны дороги в Приморском районе.

Еще вечером 5 февраля дорожные рабочие вышли на активную уборку улицы Санкт-Петербурга от снега. Для очистки дорог применяется как дорожная техника, так и обычные ручные лопаты.

Для уборки города в ночную смену будут задействованы 1037 единиц дорожной техники и свыше 300 работников ручного труда. Утром выйдет дневная смена – около тысячи человек. Ранее также сообщалось, что из-за сильного ветра и опасного подъема уровня воды в ночь на 6 февраля будет закрыта дамба.