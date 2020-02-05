Городские службы активно расчищают улицы Петербурга от снега

Санкт-Петербург, 5 февраля. Метель и обильный снегопад атаковали Петербург в ночь на четверг. Городские службы заранее подготовились к ухудшению погоды: на расчистку улиц выехало большое количество снегоуборочных машин, а труднодоступные участки вручную убирают рабочие.

Работу дорожных служб в разных частях Северной столицы запечатлели «Невские новости». Каждый житель Петербурга может следить за работой снегоуборочной техники на интерактивной карте.

Напомним, в среду региональное управление МЧС предупредило жителей и гостей Северной столицы об ухудшении погодных условий: снег, метель и усиление ветра. По данным комитета по благоустройству, в ночную смену на улицы города вышли более тысячи единиц уборочной техники и более 300 работников ручного труда. С пяти часов утра на усиление выйдет дневная смена, а это еще до тысячи человек.