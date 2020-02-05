Баптистская церковь на Большой Озерной горит в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 5 февраля. Вечером в среду в Выборгском районе Петербурга загорелась церковь Евангельских христиан-баптистов. В настоящее время на месте ЧП работают пожарные, сообщил источник Федерального агентства новостей в региональных экстренных службах.

По имеющийся информации, церковь располагается на улице Большая Озерная, 27. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал. На данный момент возгорание локализовано. Подробности произошедшего выясняются.

По уточненной информации пресс-службы ГУ МЧС Санкт-Петербурга, пожар произошел не в баптисткой церкви, а в заброшенном здании, расположенном рядом.