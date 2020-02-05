Дамба в Петербурге перекрыта до утра из-за возможного наводнения

Санкт-Петербург, 5 февраля. В Петербурге из-за возможного подъема уровня воды в Неве принято решение о перекрытии дамбы. По информации метеорологов, предстоящей ночью в городе пройдет сильный снег, ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с.

«Принято решение о закрытии всех водопропускных отверстий Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений. Соответствующее распоряжение получено в 14:24 5 февраля от ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу», – сообщила пресс-служба КЗС.

Затворы были опущены в 20:00. Кроме того, из-за непогоды оказалось закрыто и судопропускное сооружение С-1. Дамбу планируется открыть в 04:00 в четверг при условии нормальной гидрометеорологической обстановки. Движение автомобилей по САД КЗС осуществляется в штатном режиме, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее в Петербурге впервые с 1957 года был побит температурный рекорд. 21 января воздух в городе прогрелся до +4,8 градуса. В середине прошлого века в этот день столбик термометра поднялся до +4,6 градуса, сообщает «Газета.ru».