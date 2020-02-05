Коммунальщики Петербурга подготовились к ночному снегопаду

Санкт-Петербург, 5 февраля. Синоптики предупреждают жителей Северной столицы о серьезной метели в ночь на четверг. Дорожные работники во всеоружии приготовились к ухудшению погоды и уже вышли на расчистку улиц от снега. С пяти часов утра к ним присоединится дневная смена.

Региональное управление МЧС предупреждает жителей и гостей Петербурга, что в ночь на четверг в городе ожидается сильный снег, утром местами метель. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Городские службы тщательно подготовились к снегопаду. По данным комитета по благоустройству, дорожные службы на 100% готовы к большому фронту работ. В ночную смену на улицах города будут трудиться 1037 единиц уборочной техники, включая 30 самосвалов и 59 фронтальных погрузчиков для вывоза снега. Технике помогут более 300 работников ручного труда. В пять часов утра к ним на усиление присоединится дневная смена до 1000 человек.

Петербуржцы могут проверить работу техники на интерактивной карте в режиме реального времени.