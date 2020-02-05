Петербуржцам посоветовали не покидать свои дома в ночь на 6 февраля из-за сильной метели

Санкт-Петербург, 5 февраля. Метель и сильный шквалистый ветер ожидаются ночью 5 февраля в Петербурге. Метеоусловия сильно ухудшатся и горожанам советуют не выходить на улицу без особой необходимости. Об этом сообщили в МЧС России по Санкт-Петербургу.

Тем, кто все же отважится покинуть свои жилища в ненастье, спасатели советуют держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, а также мостов, эстакад и трубопроводов.

«Ночью ожидается сильный снег, утром местами метель. Ветер западный и северо-западный, с порывами до 18 метров в секунду», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Водителям посоветовали поберечь свои автомобили и заранее загнать их на хранение в гараж, а если такового нет, то припарковать транспортное средство на максимально открытой местности, передает «Комсомольская правда — Петербург».

В ведомстве отметили, что к середине дня непогода утихнет и 6 февраля горожан будет ждет умеренный мороз до минус 6 градусов.