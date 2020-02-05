На улице Рубинштейна в Петербурге не станут создавать новую пешеходную зону

Санкт-Петербург, 5 февраля. Улицу Рубинштейна в Петербурге не станут делать пешеходной, но она наверняка войдет в список улиц с платной парковкой. Об этом сообщил глава администрации Центрального района Максим Мейксин.

Он отметил, что такое решение было принято в соответствии с интересами горожан. Он объяснил, что если движение по Рубинштейна ограничат, то возрастет нагрузка на соседние дороги. Кроме того, местным жителям придется парковать машины на других улицах и добираться до дома пешком, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, что инициативная группа несколько лет назад выступила с предложением создать новую пешеходную зону на улице Рубинштейна. Улица носит имя известного композитора Антона Рубинштейна. Ее длина составляет 750 метров. Там располагается большое количество пабов, кафе и закусочных.