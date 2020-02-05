На Невском проспекте в Петербурге могут ограничить скоростной режим до 40 км/ч

Санкт-Петербург, 5 февраля. Администрация города может ввести ограничение скорости до 40 километров в час на Невском проспекте в Петербурге. Об этом заявил глава администрации Центрального района города Максим Мейксин.

Предложение находится на стадии проработки в администрации Центрального района Северной столицы.

«Не исключено, что уже осенью этого года [вступит в силу]», — сообщил Мейксин телеканалу «Санкт-Петербург».

Отмечается, что Невский проспект является одной из самых опасных и загруженных дорожных артерий Петербурга с точки зрения дорожно-транспортных происшествий. По данным ГИБДД, ежедневно на главной городской дороге города стражи правопорядка составляют от 50 до 70 протоколов о нарушениях.

Ранее ФАН сообщал, что автоэксперт Сергей Канаев прокомментировал заявление о снижении нештрафуемого порога скорости в России. Он высказался против всеобщего снижения данного порога, предложив просто понижать скоростной режим там, где это необходимо.