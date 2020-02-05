Спецтранспорт проекта «Социальный патруль» будет помогать бездомным в Петербурге

Москва, 5 февраля. Новый благотворительный проект помощи бездомным людям «Социальный патруль» запустили в Петербурге. Главная цель проекта заключается в оказании поддержки тем, кто не может самостоятельно передвигаться.

Благотворительный фонд «Диакония» приобрел автомобиль, который оборудован средствами для транспортировки лиц с ограниченными возможностями. Деньги на покупку специального транспорта были выделены фондом Президентских грантов.

В состав мобильной бригады входит водитель и социальный работник. В зависимости от ситуации они транспортируют граждан в различные медучреждения, где инвалидам-бездомным окажут помощь.

Проект «Социальный патруль» будет осуществлять свою работу при поддержке комитета социальной политики администрации Петербурга и благотворительной организации «Ночлежка».