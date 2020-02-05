Власти Петербурга продлят запрет выхода на лед до 15 февраля

Санкт-Петербург, 5 февраля. Срок запрета выхода на лед в Петербурге может быть продлен до 15 февраля. Об этом в среду сообщил комитет администрации Петербурга по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Там пояснили, что соответствующее постановление уже выпущено. Ожидается, что в ближайшее время документ будет подписан и вступит в силу, пишет «Петербургский дневник».

Отметим, что обычно петербуржцам разрешается выходить на лед с 15 января по 15 марта, однако в этом году зима в европейской части России выдалась теплой, в связи с чем появилась опасность несчастных случаев на озерах, каналах и реках.

По словам синоптиков, аномальное потепление объясняется циркуляцией теплого воздуха с Атлантики. Установлению холодов также мешает Сибирский антициклон, который в этом году находится намного западнее, чем обычно. В результате Западная Сибирь оказалась в зоне положительной аномалии.

Ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина заявила, что из-за теплой зимы в России могут раньше времени проснуться клещи. Для этого насекомым нужно около 10 градусов тепла. Специалист добавила, что вероятность подцепить клеща все же остается довольно низкой. Чтобы защититься от укусов она посоветовала носить длинные брюки и заправлять их в сапоги.