Беглов заявил о реализации уникального проекта трудоустройства инвалидов в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с министерством труда вопросы, касающиеся трудоустройства молодых людей с ментальной инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Губернатор заявил, что в городе с 2018 года работает проект «Социальная занятость инвалидов трудоспособного возраста», который призван помочь найти работу людям с инвалидностью. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в стране.

Реализация проекта проводится совместно с Государственной ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ). Участниками программы являются инвалиды 1 и 2 группы, которые работают на 13 площадках. Когда их участие в программе подходит концу, молодым людям предлагают сделать трудовое портфолио для дальнейшей трудовой деятельности, передают «Невские новости».

Большая часть молодых людей трудится в графических, керамических и швейных мастерских. Они также заняты в работах по благоустройству и озеленению Петербурга. Некоторые плетут изделия из лозы и делают сувениры.

По словам губернатора, опыт реализации данной программы может оказаться полезным и в других городах России. Что касается Петербурга, то он будет продолжать поиск и внедрение уникальных проектов различной направленности.