Беглов поручил создать штаб по борьбе с распространением коронавируса

Санкт-Петербург, 4 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил организовать штаб по борьбе с распространением китайского коронавируса.

Главой штаба назначен вице-губернатор Валерий Пикалев. В задачи членов штаба входит контроль исполнительных органов по профилактике нового вида пневмонии.

В штаб также вошли вице-губернаторов Анну Митянину и Максима Соколова, представители ГУ МВД, сотрудники МЧС России и ФСБ по Петербурга, пограничники, представители Октябрьской железной дороги, пишут «Невские новости».

Меры по защите населения от коронавируса принимают и в других регионах страна. В Москве на базе центра реабилитации «Царицыно» организовали площадку для наблюдения за людьми с подозрением на коронавирус.

Власти Камчатского края поручили проверять на коронавирус всех пассажиров, прилетевших на Камчатку из Владивостока. Ранее в аэропортах проверяли только иностранцев.

Напомним, что жертвами китайского коронавируса стали 428 человек, выздоровили 665 человек, численность инфицированность превысила 20 тысяч человек.