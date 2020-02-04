Депутаты Петербурга предложили не штрафовать горожан, остекливших балконы

Санкт-Петербург, 4 февраля. Депутаты Заксобрания Петербурга рассмотрят поправки в закон об административных нарушениях, которые регулируют вопрос об остеклении лоджий.

Изменения коснутся статьи 18, которая рассматривает штрафы за дополнительное остекление фасадной части здания. Поправки были разработаны по поручению спикера ЗакСа Вячеслава Макарова в связи с просьбами горожан.

По словам депутата, эта норма вводилась для защиты архитектурного облика в исторической части Петербурга. Но под ударом оказались владельцы домов в спальных районах. Предлагается освободить от ответственности горожан, если остекление провели до 11 января 2020 года, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось о решении правительства Петербурга начать планировку земли для нового трамвайного маршрута из Купчивно до микрорайона Славянка. Документацию должны подготовить до августа 2021 года.

Планируется также выделить 360 млн рублей на реконструкцию «Дома молодежи» на Сампсониевском проспекте.