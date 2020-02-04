Власти Петербурга отвели 1,5 года на планировку трамвайной линии из Купчино

Санкт-Петербург, 4 февраля. Власти Петербурга обнародовали распоряжение о подготовке документации по планировке территории для размещения трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка.

Трамвайная линия пройдет от Балканской площади до микрорайона Славянка, по этому маршруту планируется организовать 15 остановок. Все предложения по проекту будут приниматься до 5 мая текущего года.

Документацию разработают до 5 августа 2021 года, передает телеканал «Санкт-Петербург». Строительство линии реализуют в несколько этапов, объем инвестиций в проект составит 27 млрд рублей.

Напомним, что в Петербурге курсирует трамвай «Чижик». Петербургские власти рассматривают возможность продлить линию до Всеволожска.

А в Красногвардейском районе города установили новые остановки для скоростного трамвая.