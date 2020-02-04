Союз художников Петербурга предлагает воссоздать и вернуть на место бюст Александра II

Санкт-Петербург, 4 февраля. Городской Союз художников предложил воссоздать бюст Александра II и вернуть его на пустующий постамент в Петербурге. Раньше скульптура располагалась на набережной у Фонтанки, но в 1931 году бюст снесли, а постамент остался.

Инициативная группа петербургского Союза художников считает, что судьбу памятника должны решить городские власти. Они предлагают использовать уже имеющиеся архитектурные проекты бюста, чтобы воплотить идею в жизнь, передает «Петербургский дневник».

«Я часто хожу по Красноармейскому мосту и вижу это несчастное место. Конечно, на него нужно обратить внимание губернатора Петербурга. Сохранились его архивные фотографии, поэтому воссоздать вполне реально», – считает временно исполняющий обязанности председателя секции скульптуры петербургского Союза художников Алексей Архипов.

Отмечается, что люди планируют обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову. Организация составила коллективное письмо и будет просить градоначальника заняться вопросом возвращения скульптуры на место.

Напомним, что бюст Александра II установили в 1892 году. Скульптуру уничтожили в 1931 году. Некоторые исследователи считают, что бюст сбросили в воду. Автором скульптуры по проекту архитектора Петра Самсонова стал Николай Лаврецкий.