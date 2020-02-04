Музей Бродского «Полторы комнаты» откроется весной в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 февраля. Открытие квартиры-музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» состоится в мае 2020 года, рассказал куратор проекта Павел Котляр.

Посетители увидят квартиру с воссозданным интерьером, в котором жил известный поэт. Музей подготовил интерактивную программу и литературную экскурсию.

Тестовое открытие экспозиции состоялось 1-2 февраля. По словам Котляра, это было исследование на фокус-группе. Музей находится на Литейном проспекте, 24, здесь Бродский жил 17 лет.

Авторы проекта хотят рассказать необычную историю жизни поэта, вспомнить творчество и поговорить о его следе в истории мировой литературы, передает интернет-телевидение «Город+».

Рагее сообщалось, что в Петербурге прошла фотовыставка работ сына Иофиса Бродского. Андрей Басманов показал, каким видит Северную столицу через объектив фотоаппарата.