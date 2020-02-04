Сильная метель накроет Петербург и Ленобласть

Санкт-Петербург, 4 февраля. Похолодание пришло в Петербург, во вторник столбики термометров опустятся до 3-5 градусов мороза.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем пройдет снег. Спасатели предупредили водителей и пешеходов о гололедице на дорогах.

Атмосферное давление будет повышаться в течение дня. Ветер подует с северо-запада с порывами, в Ленобласти прогнозируют метель.

В этом году зима выдалась на редкость мягкой, среднесуточная температура была на 5-6 градусов выше климатической нормы. Но первая половина февраля должна быть по-настоящему зимней, считают метеорологи.