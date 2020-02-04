Умерла экс-главред киностудии «Ленфильм» Фрижета Гукасян

Санкт-Петербург, 4 февраля. Бывший главный редактор первого производственно-творческого объединения «Ленфильма» Фрижета Гукасян скончалась в Петербурге на 90-м году жизни.

О смерти Гукасян сообщается на сайте киностудии. Фрижета Гукасян скончалась в ночь с 1 на 2 февраля.

«Вся жизнь этого человека была связана с «Ленфильмом» — она еще и жила по соседству, в пяти минутах ходьбы от родной студии. Ее высокий профессионализм помог раскрытию и становлению творческих индивидуальностей многих драматургов и режиссеров, среди них Алексей Баталов, Алексей Герман, Динара Асанова», — говорится в сообщении.

Фамилия Гукасян как редактора стоит в титрах многих фильмов, которые стали гордостью киностудии. Это «Ребята с Канонерского», «Три толстяка», «Последнее дело Вареного» и другие.

Прощание пройдет в Первом павильоне студии. Время и дата церемонии пока неизвестны.