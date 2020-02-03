Полиция в Петербурге предотвратила драку с участием школьниц и болельщиков

Санкт-Петербург, 3 февраля. Полиция предотвратила массовую драку с участием футбольных болельщиков у ТЦ в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Информация о готовящейся драке на проспекте Косыгина поступила в правоохранительные органы 2 февраля. На месте происшествия прибыли оперативные службы, пишет РИА Новости.

В отдел полиции доставили пятеро нарушителей в возрасте от 14 до 34 лет. В их числе была школьница, студентка колледжа, 23-летний футбольный фанат и двое неработающих петербуржцев. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

У некоторых задержанных при себе были перцовые баллончики, нож, капы для зубов и бронежилет. Несовершеннолетних передали родителям, на остальных составили протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в конце января массовая драка произошла на юге Петербурга. Конфликт случился из-за того, что двое водителей не поделили дорогу. Полиции пришлось задержать десять человек.