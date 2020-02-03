Экомаршрут продлят на территории заказника «Сестрорецкое болото»

Санкт-Петербург, 3 февраля. Экологическую тропу продлят на территории заказника «Сестрорецкое болото», рассказал глава петербургского комитета по природопользованию Денис Беляев.

В заказнике находятся доты, карельский укрепленный район, который ранее до конца не исследовали. На маршруте появятся новые информационные стенды. В связи с этим власти хотят продлить экотропу.

Известно также , что в Гладышевском заказнике появится эколого-патриотический маршрут, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская пообещала привлечь голливудского актера Леонардо Ди Каприо к решению экологических проблем Крыма. Ди Каприо также предложили высадить «Аллею дружбы» в США и России.