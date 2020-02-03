Финал научно-инженерного конкурса для школьников пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 февраля. Финал Балтийского научно-инженерного конкурса пройдет в Петербурге с 4 по 6 февраля, его участниками станут школьники из 56 регионов страны.

На площадке конкурса будут представлены более 350 уникальных научных проектов, которые оценят ведущие ученые России, педагоги и бизнесмены. В пространстве «Точка кипения» в дни конкурса заработает лекторий.

По словам главы фонда «Время науки» Ильи Чистякова, многие участники прошлых лет вошли в рейтинг Scopus. Многие из них реализовали интересные проекты в области химии, техники, программирования, медицины, передает интернет-телевидение «Город+».

Летом 2019 года в Петербурге состоялась олимпиада по робототехнике. Победителей конкурса лично наградил губернатор Александр Беглов. Он неоднократно отмечал, что нужно поддерживать талантливую молодежь.